FOTO ACF, Prima seduta a Firenze. Domani Moena

Primo allenamento a Firenze per la Fiorentina, in vista della partenza - nella mattinata di domani - verso il ritiro estivo, fissato nel classico appuntamento di Moena, in Val di Fassa. Tramite i profili social, la società viola ha diffuso alcuni scatti della sessione odierna, in cui l'allenatore Vincenzo Montella ha avuto modo di conoscere alcuni volti nuovi, come ad esempio i rientranti Dragowski, Saponara ed Eysseric, oltre che di ritrovare alcuni calciatori lasciati soltanto qualche settimana fa. Di seguito il tweet di ACF con le immagini della sessione.

Al lavoro verso #Moena2019

Allenamento al Centro Sportivo #DA13 domani la partenza per il ritiro.

