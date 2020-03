FORZA E CUORE, Alle 20 raccolti oltre 80mila euro

Ha già raggiunto in meno di dodici ore dal suo lancio la cifra di 81.585 la raccolta fondi “Forza e Cuore” lanciata dalla Fiorentina sulla piattaforma Gofundme.com per combattere la diffusione del Coronavirus e che andrà a favore degli Ospedali di Firenze di Careggi e Santa Maria Nuova: tra le offerte più generose (alle quali vanno aggiunti i 250.000 già donati da tutta la famiglia Commisso) ci sono i 10.000 donati da Joe Barone, 10.000 euro donati dal club dei New York Cosmos, i 10.000 di Italia Commisso (sorella del presidente Rocco e dirigente di Mediacom) e i 10.000 di Mark Stephan, uomo di fiducia di Commisso e anch’egli dirigente di Mediacom negli Stati Uniti (per un brevissimo periodo è stato anche a.d. della Fiorentina prima che fosse creato il nuovo CdA del club). Tantissimi tifosi viola hanno deciso di contribuire, donando da 5-10 euro fino a 250-500. Il dato degli 81.585 euro è aggiornato alle ore 20 di oggi ma la cifra totale è destinata a salire già nelle prossime ore.