FORMIGLI A RFV, Attacco ridicolo e poca creatività

Corrado Formigli, giornalista e conduttore radiofonico, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola di molte tematiche attorno al mondo viola, tra cui il recente stato di forma "Non si può non essere un po' delusi, io sono rimasto contraddetto dalla condizione degli attaccanti, vedo difficoltà in costruzione del gioco e finalizzazione. Secondo me i viola faranno un po' peggio della scorsa stagione, il nostro è uno degli attacchi meno prolifici del campionato. La mancanza di un fantasista si sente molto, abbiamo pochi giocatori che sanno proporre. E' difficile replicare la scorsa stagione. L'unico giocatore che ha un po' di senso di imprevedibilità è Sottil, nonostante ancora alcuni difetti macroscopici".

Sembra quasi ci sia stato un crollo psicologico...

"Igor è un difensore indubbiamente molto forte, come Milenkovic, ma nonostante ciò ci sono molti svarioni, c'è sicuramente un problema a livello mentale. Il problema però principalmente è a centrocampo e attacco, centrocampo poco creativo e attacco ridicolo".

Sul mercato...

"Un po' di sfortuna c'è stata, Dodò per me è un colpo azzeccato ma ora si è fatto male, per me è ancora più forte di Odriozola. Con Venuti in campo non è la stessa cosa. Di Mandragora ancora non si capiscono le potenzialità. Un altro problema è che non tira nessuno in porta, ci vorrebbe un occasione per sfruttarci, vediamo cosa succede domani ad Istanbul".