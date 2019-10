FOOT GOLF, Viola e vip al torneo di beneficenza

Torneo di Foot Golf & Galà di Beneficenza al Golf Club Resort Poggio dei Medici di Scarperia. Il Torneo avrà inizio alle ore 15.30 e durerà circa 3 ore. E' prevista una gara di 9 buche. Il gioco, basato sulle regole del Foot Golf, consiste nel dover centrare la buca sul green, di dimensioni proporzionate al pallone, colpendo un pallone da calcio con i piedi. Le squadre saranno 9 composte da un capitano VIP (calciatori, ex calciatori e personaggi dello spettacolo come Borja Valero, Dario Dainelli, Gobbi Massimo, Galante Fabio. Masini Marco ecc. ) e da 4 partecipanti che potranno così provare uno sport nuovo, avvincente e imprevedibile. Alle 20 seguirà un aperitivo sulla suggestiva terrazza panoramica del resort e avrà inizio il Galà di Beneficenza. Sarà l'occasione per presentare la storia, gli obiettivi raggiunti e futuri della Fondazione Cure2Children, per ricordare, come da volontà della famiglia, Davide Astori, amico e testimonial dei bambini di Cure2Children e per un saluto di Leonardo Pieraccioni, da sempre legato alla Fondazione. Numerosi Amici di Cure2Children hanno già confermato la presenza all'evento come Giorgio Panariello, Carlo Conti, Luciano Spalletti e gli altri personaggi coinvolti già nel torneo.