FONTANA A RFV, Mercato? A volte cose non riescono

Gaetano Fontana, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola: "La differenza sostanziale nella Fiorentina si chiama Torreira, un giocatore capace di assolvere a funzioni particolari e di fare anche gol. È normale che ci sia qualche difficoltà per le squadre che stanno giocando in Europa, ma anche ieri è mancato un po' di attacco alla profondità. Bisogna provare ogni tanto a farlo, l'ho visto fare solo a Dodo in uno scambio con Jovic. L'unico che è riuscito a rompere la linea difensiva del Bologna".

Trovate le contromisure ad Italiano?

"Non credo, perché quando una squadra esprime un calcio di possesso come fa quella di Italiano, si tende ad occupare la metà campo avversaria quindi si fa fatica a trovare spazi. Bisogna trovare contromisure e ieri la Fiorentina non ne ha trovate perché sta facendo un numero incredibile di partite e un po' di lucidità ti manca. Lo si è visto anche in altre partite. La partita è stata in controllo, poi hai pagato degli errori individuali".

La Fiorentina poteva fare qualcosa in più sul mercato?

"A volte la società e gli allenatori hanno in mente un tipo di mercato e poi non lo possono fare. Prendere tanto per prendere non ha senso. Quindi devi fare sforzi economici solo per rientrare nella progettualità tecnica. È un campionato stranissimo, diventa fondamentale fare turnover sennò metti a rischio infortuni i giocatori".

Barak come Torreira?

"Io Barak l'ho visto giocare da mezzala ed è molto offensivo. Non gli si può richiedere il lavoro che faceva l'anno scorso Torreira, è arrivato da poco ed è stato catapultato in questa nuova realtà. Il vero Barak deve ancora venire fuori ma da play non lo so, andrebbe visto da vicino".

Jovic seconda punta?

"Può essere una soluzione ma ci vuole tempo e in questo momento di tempo non ce n'è".