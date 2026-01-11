Dagli inviati

Fiorentina-Milan 0-0, Pulisic-Fullkrug: l’americano si divora l’1-0 davanti alla porta

Fiorentina-Milan 0-0, Pulisic-Fullkrug: l’americano si divora l’1-0 davanti alla portaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:24Primo Piano
di Ludovico Mauro

Occasionissima per il Milan al 20'! Pulisic chiude un uno-due scolastico al limite dell'area con Fullkrug, che lavora bene la palla spalle alla porta e rende di tacco all'americano: quest'ultimo, solo di fronte a De Gea, si divora l'1-0 calciando debolmente alla sinistra dello spagnolo.