Fiorentina, Gudmundsson neanche in panchina: ecco il motivo

Piove sul bagnato in casa Fiorentina che, per il match contro l’Inter, non avrà neanche a disposizione Albert Gudmundsson. L’islandese, infatti, è stato colpito da una tonsillite e non sarà neanche in panchina. Si riduce dunque a 16 il numero dei giocatori di movimento a disposizione di Palladino, tre dei quali sono i giovani Primavera.