FirenzeViola Fiorentina Femminile, confermato De la Fuente fino a fine stagione, poi sarà addio

vedi letture

Dopo il vertice di settimana scorsa tenutosi al Viola Park - secondo indiscrezioni raccolte da FirenzeViola.it - la Fiorentina Femminile ha scelto di continuare col tecnico argentino Sebastian De La Fuente fino al termine della stagione. Niente esonero a stagione in corso, dunque. Con la situazione in campionato ormai compromessa, la Fiorentina potrebbe decidere di puntare sulla Coppa Italia come ultimo baluardo stagionale. Quel che è certo è che, al termine della poule scudetto, le strade del coach argentino e della società viola si separeranno definitivamente. E quindi si attuerà una nuova rivoluzione, dando vita ad un nuovo ciclo.