Pioli ha rescisso con l'Al Nassr. Tuttosport: "A Firenze entro il 14 luglio"

Tuttosport dedica spazio alla notizia della rescissione di Stefano Pioli con l’Al Nassr. Il tecnico guadagnerà molto meno di quanto percepiva in Arabia: 3 milioni a Firenze, 12 nella Saudi Pro League.

L’accordo voi viola deve ancora essere ufficializzato: per ragioni fiscali Pioli non lascerà l'Arabia prima di inizio luglio. Quanto al suo arrivo, non c'è ancora una data precisa se non quella del raduno al Viola Park che scatterà dal 14 luglio. Nell'attesa il tecnico emiliano si è sempre tenuto in contatto con i dirigenti della Fiorentina, a iniziare dal ds Pradè, partecipando alle decisioni di mercato già messe a segno con prontezza e chiarezza di idee in queste settimane.