FirenzeViola Fiorentina-Como 1-0, Viola avanti all'intervallo: decisivo Mandragora

Una bella Fiorentina conclude in vantaggio il primo tempo al Franchi contro il Como. A decidere il match fin qui è Rolando Mandragora, al secondo centro in campionato dopo il gol realizzato a Cagliari alla prima giornata. Il centrocampista campano ha sbloccato la gara al sesto minuto con un gran sinistro dal limite dall'area dopo che la barriera aveva ribattuto un suo calcio di punizione dallo stesso punto del campo. Le migliori occasioni da gol del Como sono capitate sulla testa di Sergi Roberto, che da buona posizione ha messo alto, e sui piedi di Morata, il cui inserimento è stato ben controllato da De Gea.

Nel finale di gara il Var toglie un rigore ai lariani, inizialmente assegnato da Bonacina, per un fallo di Nicolussi Caviglia su Kuhn iniziato fuori area. Sugli sviluppi della successiva punizione annullato il gol in fuorigioco di Diego Carlos. Da sottolineare infine l'infortunio al ginocchio di Tariq Lamptey che al 22' minuto è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto Pioli ha inserito il classe 2006, all'esordio in maglia viola, Niccolò Fortini.