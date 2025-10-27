Fiorentina-Bologna è un pari schizofrenico, per la Gazzetta decide tutto il Var

Partita schizofrenica e arbitrata male, più decisa dal VAR che dal campo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport a proposito del 2-2 di ieri al Franchi. Il Bologna, dominante per gran parte del match, ha sprecato la vittoria e il possibile quarto posto per incapacità di gestire una gara sotto controllo. La Fiorentina, invece, ha evitato la sconfitta grazie a un finale caotico e a due rigori procurati per mani di Ferguson e Bernardeschi, pareggiando all’ultimo. Scrive la rosea: l’annullamento del 3-0 del Bologna per fuorigioco ha cambiato la partita, culminata poi nell’espulsione di Holm e nella reazione viola. Nonostante il punto ottenuto, la Fiorentina resta penultima e senza vittorie dopo otto giornate, con un distacco di dieci punti dai rossoblù, a testimoniare una crisi evidente.

Dal punto di vista tattico, la squadra di Italiano mostra piccoli miglioramenti difensivi ma resta fragile e prevedibile in attacco, affidandosi troppo a Kean e ai lanci lunghi. Il Bologna ha giocato meglio, segnando con Castro e controllando il primo tempo, ma nella ripresa ha perso lucidità, gestendo male il possesso e concedendo spazio agli avversari. Errori, nervosismo e decisioni arbitrali discutibili hanno reso la gara confusa fino al clamoroso errore di Dodo al 99’, che ha negato la vittoria alla Fiorentina.

