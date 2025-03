FirenzeViola Fiorentina-Atalanta, la probabile formazione viola: un solo dubbio in difesa

La Fiorentina che scenderà in campo contro l'Atalanta sarà pressoché identica a quella che ha affrontato e battuto in casa la Juventus prima della sosta. Davanti a De Gea, un solo dubbio per la difesa a tre che vedrà protagonisti dal 1' sia Ranieri che Pablo Marì: Comuzzo si gioca il posto con Pongracic, con Palladino che finalmente può scegliere in base alla forma che i due avranno mostrato negli allenamenti degli ultimi giorni.

A centrocampo nessun cambio: insieme a Fagioli intoccabile, ci saranno Cataldi in "regia" insieme a Mandragora, decisivo con due reti nelle ultime due gare contro Panathinaikos e Juventus. Sulle fasce, intoccabili sia Gosens che Dodo, entrambi non impegnati con le nazionali e dunque prontissimi per la sfida agli uomini di Gasperini. In attacco nessun dubbio: Gudmundsson giocherà insieme a Kean.

Probabile formazione:

Fiorentina (3-5-2) - De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino