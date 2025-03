Fiorentina-Atalanta, i precedenti con l'arbitro Doveri sorridono ai viola

Domenica 30 alle 15 allo stadio Artemio Franchi andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Atalanta, i viola cercano continuità e punti importanti per rimanere attaccati alla corsa per l'Europa, per i bergamaschi invece potrebbe essere l'ultima chiamata per quanto riguarda il sogno scudetto. L'Associazione Italiana Arbitri ha designato i direttori di gara per la 30^ giornata di Serie A e a dirigere la sfida al Franchi sarà Daniele Doveri, il quarantasettenne nato a Volterra è uno degli arbitri più esperti del nostro campionato. Durante questo campionato ha arbitrato il delicato l'incontro tra Fiorentina e Inter l'1 dicembre al Franchi quando fù interrotta la partita a causa del malore improvviso di Bove, Doveri mostrò una grande sensibilità a riguardo.

Dopo il rinvio della partita riprese in mano la gara il 6 febbraio 2025 quando la Fiorentina dominò il match e lo concluse sul risultato di 3-0. Gli assistenti saranno Baccini-Perrotti, il IV uomo sarà Zufferi, al Var sarà presente Marini e all'Avar ci sarà Fabbri . I viola con Doveri alla direzione di gara in Serie A non perdono dal 15 marzo del 2019, quando i gigliati furono sconfitti 2-1 a Cagliari. Con il fischietto di Roma in campionato la Fiorentina vanta 14 vittorie 3 pareggi e 6 sconfitte.