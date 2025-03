Fiorentina, adesso conta l'attaccamento alla maglia: il commento del Corriere dello Sport

Ci sono delle partite che non vanno giocate troppo con la tattica e la strategia. Lo scrive, sulle colonne del Corriere dello Sport, Alessandro Mita. Il riferimento va a Fiorentina-Panathinaikos, ottavo di ritorno di Conference in programma stasera alle 21. Questo il pensiero espresso nel pezzo: "Il cervello deve funzionare, certo, ma la benzina vera arriva dalla capacità di mettere il cuore dentro i novanta minuti. Chiamamola pure la notte dell’amor proprio, la notte dell’orgoglio.

In un calcio pieno di numeri, fisicità e tatticismo, ogni tanto capita di dover attingere a piene mani a ciò che il lavoro sul campo non può che allenare in parte: voler bene alla maglia che si indossa. La Fiorentina che stasera affronta il Panathinaikos con la necessità di ribaltare il 3-2 incassato all’andata ha bisogno di una forte motivazione per superare l’ostacolo greco, proiettarsi ai quarti di Conference League ed evitare quello che sarebbe obiettivamente un fallimento. Uscire dalla Conference sarebbe uno smacco, una sbandata terribile, e indebolirebbe ancor di più la posizione di Palladino. Sarebbe una delusione totale, pensando che anche la Coppa Italia se ne è andata e che il campionato, con il rendimento attuale, diventa un percorso complicato. La Fiorentina viene da tre finali di coppa e questa stagione, con un doppio mercato di livello (in estate e a gennaio), doveva essere quella del salto di qualità.

Si discuterà a lungo del perché quella dimensione sia stata raggiunta solo in alcune circostanze, ora però conta esclusivamente la partita di oggi. La Fiorentina deve giocare in una maniera opposta rispetto al calcio che ha mostrato di recente. Prendiamo pure i 25 minuti di Atene in cui i viola hanno rimontato il doppio svantaggio: ecco, quella è la Fiorentina che deve scendere in campo stasera. Stavolta, però, per novanta minuti" si legge sul Corriere.