FIORE-MONZA, Probabile viola: Montella col 4-3-3

Per la partita che la Fiorentina affronterà domenica contro il Monza, Vincenzo Montella faà delle scelte molto simili a quelle attuate contro il Galatasaray. Dragowski va dunque in porta con la difesa formata da Biraghi e Lirola sugli esterni, e Milenkovic-Ranieri come coppia centrale. Centrocampo a tre con Badelj al centro e Benassi mezzala destra; permane qualche dubbio sulla mezzala sinistra: sarà ballottaggio tra Castrovilli e Pulgar. In attacco tridente con Boateng al centro e ai lati Chiesa e Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Badelj, Castrovilli, Benassi; Boateng, Sottil, Chiesa