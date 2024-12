FIO-UDI 1-0, A fine primo tempo decide Kean su rigore

FirenzeViola.it

Alla fine del primo tempo la Fiorentina conduce 1-0 sull'Udinese. Decide il match il gol realizzato da Moise Kean su calcio di rigore, il decimo in Serie A per l'attaccante viola. Penalty conquistato da Riccardo Sottil (ammonito anche per proteste), su fallo netto di Kristensen che lo ha steso in area di rigore. Inizialmente Mercenaro aveva lasciato correre, per poi tornare sui suoi passi, essere richiamato al Var e aver fischiato infine il tiro dagli undici metri per la Fiorentina. La squadra di Palladino è partita bene, poi dopo il vantaggio è venuta fuori l'Udinese che ha costretto i gigliati ad abbassare il baricentro.