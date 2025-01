FIO-TOR, Gineitis risponde a Kean: 1-1 e tanti fischi

FirenzeViola.it

La Fiorentina si illude poi si fa raggiungere dal Torino in 10 dalla mezzora del primo tempo per l'espulsione di Tameze e così al Franchi finisce 1-1. Il gol di Kean, di testa al 39', e la superiorità numerica viola sembravano mettere la partita in discesa per i viola ma nella ripresa i cambi danno ragione al Torino. E' proprio il neo entrato Ginetis al 25' a trovare il gol su un disimpegno sbagliato di Comuzzo e Adli con Ranieri in ritardo. L'1-1 deludente anche dal punto di vista della prestazione soprattutto nella ripresa e dei cambi viola fischiati dal pubblico ha scatenato la rabbia dei tifosi della Fiorentina e fatto perdere ancora terreno in classifica.

Primo tempo - Diverse le occasioni, soprattutto di marca viola, durante i 45 minuti. Al 12' occasione ghiotta con Kean che ruba il tempo a Maripan ma chiuso scarica su Adli che però tira sul portiere e non sfrutta l'occasione sulla ribattuta. Al 15' Gudmundsson può sbloccare ma Milinkovic Savic para. Al 21' azione innescata dalla sinistra da Folorunsho, Kean chiuso scarica su Gudmundsson che guadagna però solo l'angolo. Alla mezzora arriva il secondo giallo in pochi minuti per Dembele, che prima falcia Gosens poi placca Folorunsho atterrandolo, che lascia così i suoi in dieci. Dopo il gol viola l'occasione per il pari granata è passata dai piedi di Karamoh che però non è preciso. Nel finale da segnalare un botta e risposta tra Kean (ammonito per un fallo sul suo marcatore nell'occasione) e Milinkovic Savic e la traversa di Coco in mischia ma il parziale rimane di 1-0.

Secondo tempo - La ripresa inizia all'insegna dei viola con un delizioso tacco che innesca Gudmundsson che s'invola sul fondo conquistando un angolo, sullo sviluppo il tiro di Kean viene bloccato da Milinkovic Savic. Al quarto d'ora il Torino deve fare a meno anche di Sosa per infortunio ed entra Masina. Al 25' arriva il pari granata con un pasticcio confezionato da Comuzzo che passa la palla indietro ad Adli che se la fa rubare dal neo entrato Gineitis che poi beffa anche Ranieri e la insacca in rete. Palladino mette forze fresche con Sottil al posto di Mandragora e Beltran al posto di Gudmundsson, cambio non gradito dal pubblico che fischia sonoramente la scelta del tecnico. Al 42' occasione proprio per Beltran ma la palla finisce sul fondo. Nel recupero Masina rischia la beffa.