FIO-TOR, Al 45' decide il gol di Kean, granata in 10: 1-0

© foto di Federico De Luca 2025

Al 45' la Fiorentina comanda 1-0 sul Torino, sotto anche di un uomo dopo l'espulsione di Dembele alla mezzora. E' Kean, che sfrutta la respinta di Milinkovic Savic sulla rovesciata di Colpani innescato da Gudmundsson, che insacca il pallone del vantaggio al 39'. Per lui è il dodicesimo gol in campionato (che mette a tacere anche i manlumori per una sfilata alla Milano Fashion Week venerdì, con l'autorizzazione viola).

Diverse le occasioni, soprattutto di marca viola, durante i 45 minuti. Al 12' occasione ghiotta con Kean che ruba il tempo a Maripan ma chiuso scarica su Adli che però tira sul portiere e non sfrutta l'occasione sulla ribattuta. Al 15' Gudmundsson può sbloccare ma Milinkovic Savic para. Al 21' azione innescata dalla sinistra da Folorunsho, Kean chiuso scarica su Gudmundsson che guadagna però solo l'angolo. Alla mezzora arriva il secondo giallo in pochi minuti per Dembele, che prima falcia Gosens poi placca Folorunsho atterrandolo, che lascia così i suoi in dieci. Dopo il gol viola l'occasione per il pari granata è passata dai piedi di Karamoh che però non è preciso. Nel finale da segnalare un botta e risposta tra Kean (ammonito per un fallo sul suo marcatore nell'occasione) e Milinkovic Savic e la traversa di Coco in mischia ma il parziale rimane di 1-0.