FIO-LUG 6-1, Secondo tempo sul velluto per i viola

Si è da poca conclusa l'amichevole fra Fiorentina e Lugano, terminata sul risultato di 6-1. Dopo un primo tempo a tratti più complicato del previsto, per la Fiorentina di Italiano il secondo tempo si è giocato sul velluto. Alle reti del primo parziale segnate da Duncan e Ikoné, si sono infatte aggiunte la doppietta di Barak, la rete di Milenkovic e il ritorno al gol di Castrovilli. Il numero 10 viola, entrato al posto di un ottimo Amatucci, è infatti tornato subito in rete dopo uno stop durato più di otto mesi. Per i viola si è conclusa così l'ultima amichevole, se non si conta quella in famiglia contro la Primavera.