Bologna, non si sblocca Immobile: ballano 2 milioni, ma resta comunque fiducia

vedi letture

Non si sblocca la situazione di Ciro Immobile con il Besiktas. L'attaccante italiano, come raccolto da TMW, stasera sarà a Istanbul per rispondere alla convocazione del suo attuale club e domani sosterrà le visite mediche di rito prima dell'inizio della preparazione. Ballano 2 milioni di euro con la società turca per far sì che possa liberarsi e unirsi al Bologna. Per il momento comunque non c'è nessun allarme e resta la fiducia. L'arrivo imminente di Tammy Abraham dovrebbe facilitare decisamente le cose perché permetterebbe alle Aquile Nere di avere un sostituto in rosa dell'ex Lazio.