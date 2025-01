FEMMINILE, Al V.P. finisce 1-1 tra ACF e Sassuolo

FirenzeViola.it

La Fiorentina femminile non riesce piùa vincere. La squadra di De La Fuente al Viola Park pareggia 1-1 contro il Sassuolo e ottiene il primo punto del 2025. Le viola in campionato erano reduci da tre sconfitte consecutive contro Juventus, Roma e Como, e non vincono dalla sfida contro la Sampdoria del 7 dicembre scorso. Dopo l'iniziale vantaggio neroverde firmato da Philtjens al 35' è Severini a riportare la Fiorentina in parità realizzando un rigore conquistato da Catena. Gigliate che rimangono al quarto posto con 27 punti quattro lunghezze dietro alla Roma terza.