Fagioli, la Fiorentina lo vuole subito. Pronto il riscatto anche senza Europa

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 si è definitivamente rilanciato dopo il successo per 3-0 dei gigliati contro i bianconeri e adesso la Fiorentina sta pensando di riscattarlo al di là dell'obbligo di riscatto che scatterebbe soltanto con l'accesso all'Europa. Il costo totale è di 16 milioni, 2,5 per il prestito, 11 per il riscatto e 2,5 legati ad eventuali bonus. Se la Fiorentina, in ballo nei quarti di Conference, dovesse centrare la qualificazione europea l’operazione sarebbe automatica. E la Juve avrebbe una percentuale sulla futura rivendita. L'operazione è certamente complessa, anche se Fagioli è diventato un perno, da mezzala, del centrocampo di Raffaele Palladino. L'obiettivo è quello di accelerare le pratiche senza aspettare la fine del campionato.

Riguardo invece agli altri prestiti, difficile il riscatto di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Solo un grande finale di stagione potrebbe cambiare le cose. Difficile anche la situazione di Andrea Colpani. Il trequartista bresciano, che costerebbe 16 milioni di Euro in totale, non raggiungerà il 60% delle presenze valide per l'obbligo di riscatto e fin qui a deluso. Tutto fatto invece per Robin Gosens. Al tedesco bastano altre 5 gare da 45 minuti per essere riscattato al costo di 7 milioni di Euro. La Fiorentina poi riscatterà dal Napoli per otto milioni Folorunsho, mentre in bilico sono le posizioni di Cataldi e Adli.