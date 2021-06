EX PREP. SHAKHTAR, Fonseca viola ok ma...

Carlo Nicolini, ex preparatore di Fonseca allo Shakhtar, ha parlato proprio del tecnico portoghese: "Con lui c'è un rapporto professionale, di ammirazione reciproca, ha fatto bene allo Shakhtar. In termini di risultati ha vinto tre campionati consecutivi, anche se aveva trovato una squadra che giocava a memoria e si è inserito bene nel lavoro trovato poi pian piano ci ha messo del suo. Una piccola pecca forse è che poteva valorizzare o lanciare qualche giovane in più. Roma è una piazza difficile, ha avuto qualche problema il primo anno ma si è comportato in maniera corretta e coerente. E' vero che non ha fatto risultati con le grandi ma fino a tre quarti di campionato aveva vinto con tutte le piccole e lottava per la Champions. Under e Kluivert dovevano essere valorizzati di più ma non so se era un'indicazione della società, così come il fatto che poteva ottenere di più con quella rosa. A Firenze? Lo vedrei bene perché ora conosce il calcio italiano, è uno ambizioso, vuole arrivare e sapersi adattare al materiale che ha pur avendo un suo stile di gicoo. Però credo che la Fiorentina debba stringere i tempi, deve decidersi perché poi devi fare mercato altrimenti rischi di prendere giocatori non funzionali e non ottenere i risultati sperati".