EVANI A RFV, Vedo Kean maturato. Contro la Roma...

L'ex centrocampista, tra le altre di Milan e Sampdoria, Alberico Evani ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante il "Brivido Viola", iniziando da una considerazione su questo avvio di stagione della Fiorentina: "Le difficoltà iniziali erano da mettere in preventivo, ma poi i viola hanno fatto emergere la propria qualità. La squadra si è rafforzata sul mercato e adesso sta raccogliendo i frutti del proprio lavoro. Dalla vittoria contro il Milan sono arrivati segnali positivi".

Quanto può pesare l'assenza di Gudmundsson?

"Sì perché un giocatore fondamentale. Però la Fiorentina ha grandi alternative, tant'è che domenica ha ottenuto una vittoria straripante anche senza l'islandese".

Kean sta diventando il perno dell'attacco.

"Devo dire che lo vedo maturato e motivato, cosa che in passato non sempre succedeva. E' stato un ottimo acquisto da parte dei viola. Se può essere importante anche per la Nazionale? Spalletti lo tiene in considerazione, anche perché davanti non ci sono molte alternative. Un giocatore come lui può essere importante recuperarlo, sia per i viola che per gli azzurri".

Beltran può essere il jolly?

"Come ho detto, davanti la Fiorentina davanti ha tante alternative che avvantaggiano l'allenatore. Con certe 'riserve' la qualità del gioco non ne risente. A me Beltran piace molto come giocatore. Colpani? Palladino lo conosce bene. Anche lui cambiando squadra doveva ambientarsi, ma adesso sta venendo fuori per il giocatore di qualità che è".

Che gara sarà con la Roma?

"Penso che sarà una gara molto delicata per i giallorossi, che non stanno vivendo un grande periodo. Per questo motivo la Fiorentina potrebbe avere dei vantaggi, anche se deve stare attenta all'orgoglio degli avversari".