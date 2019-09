EDMUNDO, Pedro è un goleador. Se la squadra...

Sintetico ma molto significativo. Sulla forza e le capacità di Pedro, il nuovo attaccante della Fiorentina, sembra garantire Edmundo. O' Animal da noi raggiunto al telefono, non ha dubbi. "È un goleador", dice a TMW parlando del centravanti ex Fluminense. Detto da un grande del passato fa effetto. Peraltro l'ex viola ha avuto modo di vederlo da vicino commentando anche le sue partite in tv (Edmundo ora è un'apprezzata voce tecnica). "Se la squadra saprà creare occasioni da gol - ha aggiunto - Pedro segna". Tocca insomma alla Fiorentina crescere velocemente e diventare pericolosa. Ci penserà poi Pedro, come si augurano i tifosi viola, a farla decollare.