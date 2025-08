Come vedere Nottingham Forrest-Fiorentina in tv e non solo

Giornata di amichevole per la Fiorentina che dopo aver giocato e perso due giorni fa contro il Leicester, stasera ci riprova contro un avversario di caratura maggiore: alle ore 20.45 al City Ground di Nottingham andrà in scena la partita tra Nottingham Forest e Fiorentina. L'occasione per Nikola Milenkovic di incontrare di nuovo la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio, mentre per Stefano Pioli, allenatore gigliato, sarà il momento per provare qualche titolare in vista dell'esordio in partite ufficiali tra due settimane.

La partita sarà disponibile in maniera gratuita sulle piattaforme ACF Fiorentina, tra cui il sito ufficiale e il canale Youtube. Su Radio Firenzeviola invece la cronaca radio con tutte le voci dei protagonisti.