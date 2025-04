È già Fiorentina-Betis: sono in vendita i biglietti per la semifinale di Conference al Franchi

Nemmeno il tempo di gustarsi la festa che la il pensiero va subito alla semifinale di Conference League, dove la Fiorentina troverà il Betis Siviglia col match d'andata in programma in Spagna al Benito Villamarin, giovedì 1° maggio. Al contrario, la gara di ritorno sarà l'8 maggio al Franchi (orario ancora da confermare) e i biglietti per la sfida del Franchi contro gli andalusi sono già disponibili. La società viola ha infatti già avviato la vendita dei tagliandi con le seguenti modalità, come si apprende dal sito ufficiale sul quale sono già visibili anche i prezzi:

PRIMA FASE – PRELAZIONE ABBONATI + VENDITA LIBERA:

Dal termine della gara di ritorno dei Quarti di Finale del 17/04/2025 fino alle ore 11:59 del 23/04/2025, fase di vendita riservata ai titolari del Mini Abbonamento alla League Phase di Conference League 2024/25 con diritto di prelazione sul posto (ad eccezione di alcuni posti dei settori di Tribuna Vip A e Tribuna d’Onore A riservati UEFA). Tariffa Prelazione Abbonati per gli abbonati alla Serie A 2024/25 senza diritto alla prelazione sul posto in abbonamento.

Contemporanea vendita libera con tariffa INTERO.

SECONDA FASE – PRELAZIONE ABBONATI + VENDITA LIBERA:

Dalle ore 15:00 del 23/04/2025 fino alle ore 23:59 del 07/05/2025 prosegue la vendita a prezzo di Prelazione per gli abbonati alla League Phase di UECL 2024/25 (senza più prelazione sul posto) e per gli abbonati alla Serie A 2024/25. Continua la vendita libera a tariffa Intero. Anche in questa fase disponibile la tariffa Under 14.

TERZA FASE – MATCHDAY:

Tariffa Intero MATCHDAY (attiva il giorno della gara).