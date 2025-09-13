Dzeko più di Piccoli e Fagioli preferito a Nicolussi: le scelte di Pioli verso il Napoli

Oggi torna la Serie A e questa sera alle 20:45 scenderà in campo la Fiorentina contro il Napoli. Al Franchi la formazione di Pioli andrà alla ricerca del primo successo in campionato e il tecnico parmense ieri in conferenza stampa si è detto fiducioso di poter far bene nonostante l'avversario di assoluto livello. Una fiducia che, come riportato dall'edizione fiorentina de La Repubblica, viene dalla consapevolezza di avere in rosa alcune certezze. La prima è il portiere, David De Gea, l'altra è la prima punta, Moise Kean. i due estremi della formazione sono a vantaggio dei viola perché nè Meret, o nel caso Milinkovic-Savic, nè Lucca sono al livello dei due giocatori viola.

Accanto all'ex Juventus davanti Pioli poi dovrebbe schierare Edin Dzeko, favorito su Piccoli per affiancare il classe 2000. A centrocampo invece in vantaggio, a livello di qualità della rosa, è sicuramente il Napoli. Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay rappresentano il meglio del meglio con qualità sia tecniche che fisiche e grande capacità realizzativa. Pioli proverà a rispondere con tre tra Mandragora, Fagioli, Nicolussi Caviglia e Sohm con l'ex Venezia indiziato numero a sedersi in panchina. Sulle fasce infine Dodo e Gosens sfideranno rispettivamente le coppie Spinazzola-McTominay e Di Lorenzo-Politano.