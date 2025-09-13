Dzeko: "Io e Kean siamo una coppia importante. Speriamo di spingere"

vedi letture

A pochi minuti dal fischio d'inizio della partita tra Fiorentina e Napoli in programma stasera al Franchi, Edin Dzeko ha parlato così a DAZN: "Io e Kean siamo molto diversi. In due abbiamo un po' di tutto. Penso che siamo una coppia importante proprio per queste differenze che abbiamo. Lui ha una velocità incredibile, soprattutto nei primi 4/5 metri. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare la differenza. La Serie A? Sono tornato da poco, ora dopo la sosta speriamo di spingere di più. Le squadre vogliono sempre prima di tutto difendere bene e poi farti male appena possono. È sempre tosta".