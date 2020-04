DUNCAN, Leadership e peso in mezzo al campo

"Quando ho saputo della Fiorentina, ho sorriso. Indossare la maglia viola è sempre stato un sogno, è come giocare per la mia famiglia". Si presentò così il 13 febbraio scorso, Alfred Duncan in conferenza stampa. Dopo aver passato qualche settimana in palestra a recuperare un fastidioso infortunio alla coscia che lo teneva fuori da tempo, con la Sampdoria è partito titolare dal primo minuto.

Per lui il ds Pradè ha fatto un investimento importante, ma al centrocampo viola mancava un giocatore con le sue doti. Fortemente voluto da Beppe Iachini, soprattutto per le sue caratteristiche da centrocampista di quantità. Duncan ha messo subito fin da subito in evidenza il suo temperamento, la sua corsa e i suoi recuperi in mezzo al campo.

Un tifoso in campo che mette corpo e cuore a disposizione della squadra. Le uniche tre partite giocate sono servite al ghanese per ritrovare minuti nelle gambe e il ritmo gara perduto a causa dell'infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese. Adesso continua ad allenarsi con la sua cyclette dalla propria abitazione in attesa di tornare in campo. Con l'obiettivo di diventare sempre più indispensabile per questa Fiorentina, non appena riprenderà la stagione.