Ds Venezia su Nicolussi Caviglia: "A gennaio abbiamo rifiutato il Milan"

vedi letture

Filippo Antonelli, General Manager del Venezia, ha parlato di Hans Nicolussi Caviglia: "Sia lui che Idzes avevano espresso la volontà di andare, non sono sorpreso perché c'è l'ambizione personale, la fama. Idzes ha fatto un percorso con noi, il Sassuolo ha portato un'offerta importante a noi e a lui, la sua volontà era di giocare in Serie A.

Per Nicolussi Caviglia abbiamo rifiutato un'offerta a gennaio del Milan, è arrivata la Fiorentina che fa le coppe europee, non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente, ho provato a trattenere il giocatore, E' stata una decisione presa da una volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo, quindi abbiamo accettato alle nostre condizioni, fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo".