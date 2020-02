DRAGO/2, Rocco fa sul serio: ha speso tanti soldi

Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha rilasciato altre dichiarazioni al canale ufficiale viola nel consueto Team Talk che di volta in volta vede protagonisti i vari giocatori della prima squadra. Ecco ulteriori parole del numero 69: "La nostra è una squadra giovane. Abbiamo molti calciatori di giovane età ma con grandi ambizioni. In ogni sessione di allenamento si vede come ci sia sempre qualcosa che possiamo migliorare e lo stiamo facendo. Dopo ogni allenamento ci sentiamo giocatori migliori: per questo dobbiamo continuare a lavorare, i risultati si vedranno presto”.

Come valuta il lavoro del presidente Commisso?

“Il nostro presidente ha portato molte cose positive dagli Stati Uniti, ad esempio la sua personalità. E’ un’ottima persona perché puoi parlare tranquillamente con lui: non si nota la differenza nel fatto che lui sia il presidente e tu un giocatore. Questo tipo di rapporto è molto importante per me. Inoltre Commisso è una persona che vuole ottenere risultati importanti: lo si vede da quanti soldi abbia investito per fare il mercato e per costruire il nuovo centro sportivo. Il presidente fa davvero sul serio, non scherza. Lavora davvero molto, fa moltissime cose per la Fiorentina e per il calcio italiano: se una squadra cresce, ne beneficia tutto campionato”.

