DRAGO, Vedrei bene Florenzi alla Fiorentina

Massimo Drago, ex allenatore del Crotone che ha allenato tra gli altri anche Florenzi e Bernardeschi, ha parlato così: "Florenzi negli anni è stato penalizzato dal ruolo: li fa bene tutti ma non eccelle in nessuno. Non ha ancora trvoato un ruolo ben definito, da terzino per esempio non rende al massimo delle potenzialità. Lui da romano a Roma, non è stato mai considerato quel leader che avrebbe potuto dare il suo contributo per i giallorossi. I tifosi della Roma non riconoscono in Florenzi il capitano e successore di Totti e De Rossi e gli preferiscono Pellegrini. Lasciare la Roma? Per lui sarebbe una liberazione potersi esprimere in una piazza diversa da Roma. Sia la società che il giocatore sanno qual è la soluzione più adatta. Alessandro, anche a causa degli infortuni, non sta rendendo al meglio. A Firenze? Vedrei bene qualsiasi giocatore alla Fiorentina, parliamo di una città dove c'è un grande attaccamento alla maglia. I fischi a Bernardeschi? Ha dimostrato di poter essere importante per la Juventus anche se quest'anno sta rendendo al di sotto delle sue qualità. Io faccio fatico a vedere Bernardeschi in un ruolo dove si esprime spalle alla porta. Il cambio di allenatore lo ha penalizzato".