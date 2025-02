Doveva essere l'Haaland del Viola Park: adesso Karlsson Knutsen riparte da Lecce

Doveva essere il nuovo volto delle giovanili viola. Invece, dopo due mesi di mistero, Storm Karlsson Knutsen è rispuntato a Lecce. L'attaccante norvegese classe 2007, arrivato a dicembre a Firenze dall'Aalesunds Fotballklubb per rinforzare, almeno inizialmente, la Primavera di Galloppa (qui le immagini del suo arrivo), dopo qualche provino al Viola Park non è stato ritenuto idoneo per la causa Fiorentina.

Adesso riparte da Lecce: come raccolto da PianetaLecce, il club salentino ufficializzerà oggi l'acquisto del nuovo attaccante che sarà a disposizione della Primavera di Beppe Scurto. Knutsen, battezzato come 'pigramente' baby Haaland per la provenienza, proverà ad affermarsi quindi in Salento. Il centravanti, alto 1,90, è già a Lecce e nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche. Nuovo colpo esotico per Pantaleo Corvino, che nel nord Europa ha pescato spesso bene ultimamente - basti pensare alle ultime due maxi-plusvalenze fatte dai giallorossi, le cessioni di Hjulmand allo Sporting Club e di Dorgu al Manchester United-.