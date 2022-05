DONATI, Gara pazzesca di Amrabat. Centrocampo...

L'ex centrocampista Massimo Donati, ieri sera in cabina di commento per DAZN, ha così parlato di temi legati alla partita tra Fiorentina e Roma: "Il giudizio sulla stagione viola è positivo, ci sono parecchi punti in più rispetto alla scorsa stagione. Qualche passaggio a vuoto c'è stato, ma credo la gente di Firenze stia apprezzando molto".

Ha visto bene la mediana?

"Amrabat ha fatto una partita pazzesca, è stato il migliore con Gonzalez. E mancava Torreira... Per me c'è un centrocampo ben integrato, che sa stare molto bene assieme".

Come lo giudica Cabral?

"Quando un attaccante corre così tanto e si applica, lo apprezzo sempre. Normale poi che da un attaccante ti aspetti i gol: al Basilea ha segnato tanto, ora sta facendo più fatica ma serve tempo per inserirsi, se continua con questa voglia arriveranno i gol anche per lui".

Quante percentuali di Europa dà alla Fiorentina?

"Parliamo da due mesi ormai di percentuali, tra Scudetto ed Europa, e ogni settimana cambiano giudizi. È veramente complicato dire chi può essere favorito e chi no...".