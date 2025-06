Domani arriva Dzeko a Firenze: bomber di 39 anni che sfida il tempo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio nell'edizione odierna a tracciare il profilo di Edin Dzeko, nuovo acquisto della Fiorentina. Attaccante che in Italia conoscono tutti benissimo (otto anni tra Roma e Inter), stagionato ma sempre efficace. Firenze è l'ultima tappa di una carriera che ha vissuto di inattese ripartenze e continue trasformazioni, con una costante rappresentata dai gol: 450 complessivi in carriera tra club e nazionale bosniaca.

La rosea lo definisce highlander dopo aver riportato i numeri del suo biennio al Fenerbahce, impressionanti non tanto per i gol (46) ma per le partite giocate (99) a dimostrazione che il calciatore è ancora integro fisicamente. Per la Fiorentina quello di Dzeko non potrà essere un progetto a lungo termine, ma può rivelarsi un'opportunità. Alla Fiorentina Dzeko non sposterà gli equilibri (scrive Gazzetta) ma porterà valore, qualità ed esperienza. Lui, il Van Bsten slavo (tifava Milan da piccolo ed è chiamato il cigno di Sarajevo), pronto a un'ennesima metamorfosi in carriera. Da centravanti puro si è trasformato in regista offensivo, un nove e mezzo abile a giocare per i compagni. Domani sarà il suo giorno, con le visite mediche e subito dopo la firma. Dzeko sbarca a Firenze, arriva da svincolato dal Fenerbahce per un anno (1,8 milioni più bonus di stipendio) con opzione per il secondo.