Dodo va ko per appendicite. Il giocatore lo conferma: "Ma non preoccupatevi"

vedi letture

Brutte notizie per la Fiorentina, che alla probabile assenza di Kean deve aggiungere per la sfida con l'Empoli (almeno) anche quella di Dodo: il brasiliano infatti è stato ricoverato in ospedale nella notte a causa di un’appendicite. A darne conto è stato lo stesso giocatore con una risposta via social (alla pagina Passione Fiorentina) su Instagram: "Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un'appendicite non è niente". Dunque altro stop pesante in casa Fiorentina, che dovrà fare a meno del brasiliano per i prossimi giorni.

Oltre al match di domenica con gli azzurri, pare probabile l'assenza del numero 2 almeno per l'andata delle semifinali di Conference League contro il Real Betis. Lo stesso giocatore, attraverso i suoi social, aveva prima postato una storia con la frase di un salmo "I buoni attraversano tante difficoltà ma il signore le libera", in riferimento al suo momento difficile.