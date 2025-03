Dodo e il rinnovo rimasto nel "congelatore": il brasiliano spera di firmare presto

L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio dedica ampio spazio a Dodo, tra i protagonisti del rilancio della Fiorentina. I suoi numeri - si legge - sono impressionanti: si tratta del calciatore che è sceso in campo più volte, ovvero 37 per un totale di 3110 minuti. Non solo, Dodo è stato sempre titolare in campionato tranne in un'occasione, contro l'Udinese, per via della squalifica che si beccò per essere stato ammonito a Bologna sotto diffida. Il classe '98 inoltre è nella top ten dei giocatori di movimento più impiegati in Serie A.

Infine il quotidiano scrive che la volontà di Dodo è di rimanere alla Fiorentina per tanti anni, anche se il rinnovo che i viola erano pronti a prospettargli è rimasto nel congelatore non si sa bene per quale motivo. Sta di fatto che Dodo è speranzoso di poter mettere presto la propria firma sul nuovo contratto.