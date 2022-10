DI GENNARO, A Firenze il 7 presento mio libro

L'ex calciatore viola ed opinionista Rai Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Dodicesimo Uomo" per dare un appuntamento ai fiorentini per la presentazione del suo libro "Io Dige mi racconto così": "Il 7 novembre presenterò il mio libro a Palazzo Medici Riccardi alle 18 e sarà una bella cosa e serata come è accaduto a Bari e come farò a Verona il 25, non vedo l'ora. Dovevo scriverlo anni fa poi ne abbiamo parlato con l'amico giornalista Rino Lorusso, mi ha rimotivato e dovevamo farlo come un viaggio per ripercorrere tutti i posti dove ho giocato. Poi il Covid ha bloccato tutto e l'abbiamo trasformata in un'intervista. Non si parla solo di calcio ma a 360 gradi dei miei problemi, come gli attacchi di panico, il rapporto con la mia famiglia e le mie sorelle, la mia casa al Poggetto. Il calcio è una parte importante ma c'è anche il mio percorso spirituale che mi ha aiutato a superare i sensi di colpa della separazione ad esempio".

Di Gennaro spiega ancora: "La parte del libro che mi ha dato più soddisfazione a raccontare è il discorso spirituale dopo la separazione. Ne parlo volentieri perché lo spirito è vita e cerco di insegnarlo anche ai ragazzini della scuola calcio. Inoltre ho due sorelle più grandi con cui non ho più rapporto e che ho cercato e mi auguro di poterle incontrare un giorno, parlo anche di questa parte personale perché parlare di calcio sarebbe troppo facile. Sono convinto che viviamo un conflitto spiritale tra negativo e positivo, basta vedere come è andato il mondo, e questo aspetto può essere d'aiuto a chi ha problematiche interne, come ho avuto io con gli attacchi di panico che va verso la depressione, ho passato momenti difficili. Con il mio secondo figlio ho avuto un rapporto diverso dopo il 2010, prima era difficile. Poi si va anche sul lato fisico, perché uno si deve riguardare anche come alimentazione ecc. Io ci sono passato e può essere dunque un aiuto. La fede può aiutare a capire la propria strada".

Fiorentina-Inter? Ci sono difficoltà, il doppio impegno non aiuta ma la squadra non rispecchia quello che voleva Italiano all'inizio. Ci sono carenze e dai nuovi ci si aspettava di più".