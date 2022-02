DG ATALANTA, Europa? Tante squadre, anche ACF

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport a meno di un'ora dal calcio d'inizio della partita contro la Fiorentina cominciando dall'entrata in società della holding americana: "C'è una partnership con uomini di sport prima che investitori. Credo voglia dire che l'Atalanta resterà competitiva con una visione più ampia mantenendo il nostro DNA. Se hanno sposato questo modello è perché l'hanno apprezzato. La famiglia Percassi è cresciuta sui campi di Zingonia e loro snano quanto è importante mantenere in alto la squadra". È sicuramente una grande opportunità perché l'Atalanta ha avuto grandi risultati e ci ha permesso di essere conosciuti in tutto il mondo. La volontà è essere sempre più forti in Italia e in Europa, anche se l'Atalanta deve mantenere il suo equilibrio economico: è stata la ragion d'essere e non deve cambiare. Ma si può crescere con investimenti mirati"

Ci possiamo aspettare subito colpi?

"Il nostro mercato di è chiuso il 31 gennaio. Chiediamo al mister che trovi nuove alchimie tattiche senza attaccanti, ma ci aspettiamo che questa rosa riesca a fare bene da qui a quando torneranno tutti i calciatori assenti".

Con la Fiorentina è una sfida Champions?

"Secondo me ci sono tante squadre in corsa per l'Europa, la Fiorentina, la Roma, la Lazio. La Serie A è il campionato europeo più equilibrato e competitivo, sono contento di potercela giocare con grandi club. Ma può succedere ancora di tutto, la stagione è lunga".