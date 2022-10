DE SANTIS A RFV, Nico? Non è solo tallonite, c'è altro

Lorenzo De Santis, intermediario ed esperto di calcio sudamericano, oggi è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro".

Sulla situazione di Gonzalez e sul mondiale...

"Il mondiale crea delle distorsioni questo è inevitabile, induce a molte riflessioni, come ad esempio il caso Pogba. I giocatori ci arrivano ogni 4 anni a questa competizione quindi ci tengono molto, però sono pagati dai club perciò dovrebbero fare anche i loro interessi fino alla fine. L'infortunio di Gonzalez da quel che so è anche al tendine oltre al tallone, quindi per un giocatore come lui che vive di strappi e accelerazioni è un problema in più. Giocatori con la qualità di Gonzalez ce ne sono veramente pochi".

Sul mercato invernale...

"Il mercato di gennaio è fatto per prendere qualcosa di già pronto all'uso, ma fermarsi con 50 giorni d'anticipo per il mondiale dà molto tempo ai direttori sportivi di pensare a chi è un esubero e come puntellare la rosa. Poi ci saranno anche tantissimi nomi che usciranno fuori perché si metteranno in mostra durante il mondiale, quindi servirà sborsare grandi cifre. Le squadre già a metà Novembre sapranno chi piazzare altrove e chi no. Chi arriverà in fondo al Mondiale sicuramente non sarà pronto per il club fin da subito, e ci saranno anche tanti infortuni e fastidi".

Cosa ne pensa dell'attacco della Fiorentina?

"I viola si aspetteranno di più dai due attaccanti, il fatto che Kouame abbia guadagnato due maglie da titolare è un segnale importante. Gli attaccanti si valutano sempre in modo molto freddo, cioè guardando quanti gol hanno fatto. Kouame è molto bravo a far allargare la squadra e respirare ma anche lui non ha presenza in area, quindi l'idea di affiancarlo con un altro centravanti potrebbe essere una buona idea".