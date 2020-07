DE ROSSI, Ancora non ha il patentino: due soluzioni

Il nome più caldo per la panchina della Fiorentina per il prossimo anno è quello di Daniele De Rossi. L'indiscrezione lanciata da Sky Sport è rimbalzata proprio questa sera con aggiornamenti che arriverrano in tempi brevi. Come riporta però l'edizione online de Il Messaggero si registra una frenata da Firenze considerando che Daniele De Rossi ancora non ha preso il patentino da allenatore. Anche se una soluzione si potrebbe trovare: si può far accompagnare l'ex giocatore della Roma da un tecnico con patentino per la Serie A, oppure con deroga, proprio come fu per Roberto Mancini. Gli esami per il patentino Uefa pro vengono svolti una volta l'anno a Coverciano tra luglio e ottobre, ma a causa dell'emergenza tutto è slittato. Sarebbe una corsa contro il tempo considerando che a settembre inizia la nuova stagione. Il ds viola Daniele Pradè sta monitorando la situazione con De Rossi che accetterebbe di buon grado la panchina della Fiorentina.