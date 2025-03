De Gea tiene a galla i viola: è lui il migliore per il Top Fv di Napoli-Fiorentina

Nella domenica di campionato cade la Fiorentina al Maradona. Dopo un tempo giocato quasi passivamente, i viola si svegliano solo nella ripresa ma non riescono a strappare punti al Napoli. Decidono le reti di Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori, non basta il momentaneo 2-1 firmato da Gudmundsson. Come al solito, la nostra redazione ha invitato i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra i ragazzi di Raffaele Palladino. E in più di mille lettori hanno risposto al nostro appello: il verdetto è chiaro. Il migliore in campo per i viola è David De Gea, protagonista di un errore in occasione del primo gol del Napoli ma poi ampiamente decisivo in almeno quattro o cinque interventi. Dietro di lui, col 29% delle preferenze, c'è Nicolò Fagioli, alla seconda da titolare in Serie A. Terzo posto per l'autore del gol, Albert Gudmundsson, col 16,27% dei voti.

I risultati del sondaggio Top Fv (1162 votanti)

1) David De Gea (36,4%, con 423 voti)

2) Nicolò Fagioli (29,26%, con 340 voti)

3) Albert Gudmundsson (16,27% con 189 voti)