De Gea, Kean e non solo: per trattenere i big la chiave è L'Europa League

L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulle intricate situazioni di mercato che si verranno a creare a giugno. Da De Gea a Dodo, passando per Fagioli, Kean e Gosens. Tra prestiti in scadenza, riscatti e, soprattutto, interessamenti dall'estero, i viola per avere un maggiore appeal nei confronti dei big della sua rosa dovrà raggiungere il suo obiettivo dichiarato, la qualificazione alla prossima Europa League. La Fiorentina vuole continuare a puntare anche in futuro sui suoi big, ma è chiaro che in fase di programmazione partecipare o meno alla seconda competizione europea per club conterà parecchio.

Con la certezza di fare l'Europa League magari sarà più facile che giocatori come De Gea o Dodo scelgano di rimanere a Firenze piuttosto che accettare le proposte di altri club, anche più blasonati dei viola. Poi c'è Kean. Vero che c'è la clausola rescissoria da 52 milioni, ma come in ogni trattativa un peso importante lo avrà anche la volontà del calciatore. Una volontà di rimanere sulle rive dell'Arno che sarà certamente più forte con la certezza di giocare la prossima Europa League.