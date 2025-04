FirenzeViola De Gea-Fiorentina, al lavoro per un futuro ancora più viola: il punto

Il presente in attesa del futuro. La Fiorentina e David De Gea stanno bene insieme e vogliono starci ancora, sono iniziati i primi discorsi ma le parti non hanno particolare apprensione, sicuri di essere tra persone intelligenti e che si intendono, come accaduto nell'estate scorsa. La società ha un'opzione da esercitare entro metà maggio per un'altra stagione con il portiere spagnolo e intende sfruttarla. La decisione è presa e nota a tutte le parti.

Un'altra stagione ad un ingaggio ovviamente raddoppiato, anche perché il giocatore ha dimostrato di essere tornato nella sua forma migliore e soprattutto di aver mantenuto il livello qualitativo di Manchester, che ora lo rimpiange. Il portiere a Firenze sta vivendo anzi una nuova giovinezza, con nuovi stimoli e un ambiente e un gruppo che lo fa stare bene.

La società però sta pensando ad un contratto più lungo, al di là dell'opzione a sua disposizione e tutto dipenderà dal giocatore. Che però si aspetta anche progetti ambiziosi e di crescita da parte della società, visto che in questa fase della vita e della carriera non sono certo i soldi a fare la differenza e a 35 anni un pluriennale potrebbe essere l'ultimo contratto della carriera. Anche perché un De Gea così fa di nuovo gola a tante squadre in cerca di un portiere affidabile e d'esperienza.