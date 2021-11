DE BIASI, DV9 ha un agonismo dentro innato

Il tecnico Gianni De Biasi è intervenuto a Stadio Aperto su TMW Radio e tra i tanti temi toccati ha parlato anche di Vlahovic, da lui affrontato in Nazionale, da ct dell'Azerbaijan: "Affrontarlo è stato fastidiosissimo! Ha una fisicità e una capacità di leggere le situazioni come pochi. Ha un agonismo dentro innato per cui non gli serve essere stimolato: si muove coi tempi giusti, detta i passaggi. A noi ha segnato due gol, nonostante il 3-1 in Serbia però siamo rimasti in partita".