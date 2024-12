DE BIASI A RFV, Palladino si ritaglierà uno spazio tra i big

FirenzeViola.it

Il tecnico Gianni De Biasi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per parlare di Fiorentina ma non solo, a partire dalla classifica di serie A: "E' un campionato bello, più interessante di sempre. Le posizioni in classifica sono stupefacenti, l'Atalanta dopo l'Europa League sta giocando anche per il campionato perché anche piccole città rispetto alle metropoli ma con un progetto serio possono fare calcio anche senza grandi investimenti".

Cosa pensa della Fiorentina e di Palladino? "La Fiorentina stupisce gli addetti ai lavori perché non si pensava ad un trapasso da Italiano così indolore, ha avuto qualche defaillance, ma gioca un buon calcio e mette i singoli nelle migliori condizioni di esprimersi. Palladino sono sicuro che saprà ritagliarsi uno spazio importante nel panorama dei grandi"

Giudizio sul format europeo? "Inizialmente non mi faceva impazzire e non lo capivo, ma anche ora non posso dare un giudizio complessivo. Ma se i cambiamenti sono fatti per una crescita dando una mano economica e di spettacolo, soprattutto speriamo in quello, ben vengano. Le italiane tra l'altro stanno andando bene con il Milan ad esempio che stenta in campionato ma va bene in Champions, la Fiorentina può andare lontano in Conference. La Lazio? Baroni è riuscito a farsi valere in un ambiente non facile e sono contento perché è una brava persona".