Dalle tre finali perse al trionfo con il Bologna, Italiano torna a Firenze

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport apre le sue pagine dedicate ai temi del match tra Fiorentina e Bologna con un lungo articolo dedicato al ritorno al Franchi di Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano torna a Firenze da fresco vincitore della Coppa Italia con i rossoblu dopo aver perso tre finali in tre anni, una di Coppa Italia e due di Conference League, con la Fiorentina. Come sta succedendo con Palladino e come è successo con quasi tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina gigliata, su Italiano il popolo viola si è diviso. Bravo che ha raggiunto tre finali, incapace che ha perso tre finali. E da qui non se ne esce. Da una parte però, nonostante faccia male, la Fiorentina dovrebbe quasi sentirsi orgogliosa del successo del tecnico siciliano perché è a Firenze, tra il Viola Park e il Franchi, che questo allenatore è cresciuto, si è formato pienamente.

All'andata il Bologna mise fine alla serie di 8 successi consecutivi della Fiorentina e Italiano a fine gara si lanciò in un'esultanza smodata e senza freni. Non ha lo stile british di Ancelotti o Prandelli, è più sanguigno, un po' come Malesani per citare un altro doppio ex. Quella esultanza però non era andata a genio a Pradé che lo aveva attaccato anche sul piano personale. Parole dette a caldo che oggi hanno poco senso di esistere. Sarebbe bello se i due prima del match si stringessero la mano. Intanto con la dedica della vittoria alla famiglia Barone Italiano ha teso una mano verso Firenze. Vedremo domani che accoglienza gli sarà riservata.