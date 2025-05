Kean e Gud, cresce l'ottimismo: oggi il test decisivo

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si concentra sull'emergenza in attacco e soprattutto sulle condizioni di Kean e Gudmundsson, usciti acciaccati dal match contro il Real Betis e assenti nella sfida del Penzo contro il Venezia. Senza gli squalificati Beltran e Zaniolo, il rischio per i viola è quello di presentarsi alla sfida contro il grande ex Vincenzo Italiano senza attaccanti. L'ex Juventus e l'islandese stanno cercando di aumentare i carichi di lavoro per provare ad essere a disposizione di Palladino. Quel "teniamoci una porta aperta" lascia uno spiraglio di speranza.

Al momento sembra difficile recuperarli entrambi ma c'è maggiore ottimismo rispetto agli ultimi giorni. Il tecnico campano parlerà con i due giocatori per capire chi se la sentirà. Tanto passerà dall'allenamento di oggi, anche se probabilmente Palladino si porterà il dubbio fino a domattina. L'ex allenatore del Monza negli ultimi allenamenti ha provato delle soluzioni alternative, come ad esempio i primavera Caprini e Rubino, ma la speranza è che possano rimanere solo prove al Viola Park per il futuro.