DALLA TURCHIA, La Fiorentina su Ndour del Psg

Besiktas, Paris Saint Germain e Fiorentina. Un triangolo di mercato riportato da Ortacizgicom, portale turco che ha riportato un interesse dei viola per Cher Ndour, nazionale Under 21 italiano, di ruolo centrocampista centrale. Il classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Brescia, di proprietà del Psg ma in prestito al Besiktas, potrebbe essere un nuovo nome per il mercato dei viola.

Una trattativa che potrebbe coinvolgere anche la Juventus: è noto da giorni infatti lo stallo sull'operazione Kolo Muani, già arrivato a Torino ma ancora non ufficializzato come nuovo attaccante della Juve. Il problema riguarda infatti il Psg, che ha raggiunto il limite massimo di calciatori ceduti in prestito: vendendo in questa finestra di mercato Ndour (magari alla Fiorentina, che a questo punto lo dovrebbe acquistare in maniera definitiva) si sbloccherebbe quindi anche la situazione Kolo Muani, che potrebbe legarsi al club bianconero in prestito.